La Rai richiama Ranucci per le ‘ospitate’ su La7 Il conduttore di Report | Avevo avvisato

La Rai ha richiamato Sigfrido Ranucci dopo le sue apparizioni su La7. Il conduttore di Report aveva già avvertito di essere stato informato sui limiti, ma ora l’azienda ha deciso di intervenire per evitare ulteriori irregolarità. La questione si inserisce nel dibattito sulle regole che i giornalisti devono rispettare quando partecipano a programmi esterni.

La Rai prova ad imbrigliare le ospitate televisive di Sigfrido Ranucci, soprattutto sulle reti di Urbano Cairo, nel nome del rispetto dei vincoli per tutto il personale di viale Mazzini. Le regole aziendali imporrebbero a tutti i dipendenti di limitare le presenze in video e voce nonché la promozione di propri libri a 'una singola partecipazione' per ogni emittente o piattaforma: secondo l'interpretazione di una circolare dell'azienda che viene data nella comunicazione interna inviata allo stesso Ranucci dalla Direzione editoriale per l'offerta informativa. Nessun richiamo né provvedimento disciplinare – si fa notare da ambienti Rai – ma un invito al rispetto della circolare varata a gennaio 2025, dopo che il conduttore di Report nell'ultima settimana è stato ospite di tre programmi su La7: a "Otto e Mezzo" di Lilli Gruber, "diMartedì" di Giovanni Floris e "In Altre Parole" di Massimo Gramellini, per promuovere il suo ultimo libro.

