Ranucci e la Rai | invito a ridurre le ospitate sulle reti concorrenti

La Rai chiede a Sigfrido Ranucci di ridurre le apparizioni in programmi di altre emittenti, soprattutto su La7. La Direzione Editoriale dell’azienda ha inviato una comunicazione interna in cui invita il giornalista a limitare le ospitate. Ranucci, che recentemente ha parlato del suo libro “Navigare senza paura” su diverse reti, dovrà ora stringere i tempi e concentrarsi di più sulle sue attività ufficiali in Rai.

La Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa Rai ha chiesto a Sigfrido Ranucci di limitare le presenze in programmi televisivi concorrenti, in particolare su La7, dove il giornalista è intervenuto più volte per presentare il suo libro Navigare senza paura. Negli ultimi giorni, infatti, il conduttore di Report è stato ospite di Otto e Mezzo, diMartedì e In Altre Parole. Dall'azienda precisano che non si tratta di un richiamo disciplinare, ma di un semplice invito al rispetto delle regole interne, valide per tutti i dipendenti Rai.

