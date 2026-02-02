rai richiama ranucci per le troppe ospitate nelle altre reti lui replica

La Rai ha chiamato Sigfrido Ranucci per le troppe ospitate fatte in altre reti, in particolare a La7, per promuovere il suo libro. Ranucci ha risposto, spiegando che non crede di aver infranto nessuna regola e che continuerà a partecipare a programmi televisivi. La questione ha creato qualche malumore all’interno dell’azienda, ma lui resta fermo nelle sue posizioni.

Sigfrido Ranucci è stato richiamato dalla Rai per aver fatto troppe ospitate all'interno della rete di La7. Infatti il conduttore di Report è andato da Massimo Gramellini, da Lilli Gruber e da Giovanni Floris per presentare il proprio libro, Navigare senza paura. Inoltre sembrerebbe che Ranucci sia intervenuto anche per fare l'opinionista cosa che, in realtà, non si può fare senza permesso, dato che è un dipendente Rai. In una circolare diffusa dalla Rai si legge: "Caro Sigfrido, la tua interpretazione della circolare interna sulla promozione dei libri ha creato disparità fra i colleghi.

La Rai ha richiamato Sigfrido Ranucci dopo le sue apparizioni su La7.

La Rai ha messo un freno alle ospitate di Sigfrido Ranucci.

