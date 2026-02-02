Calcio | panchina d’oro a Conte per la Serie B a Stroppa

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d’oro per la Serie A 2024-25. È il premio che gli allenatori assegnano ogni anno durante il corso a Coverciano. La cerimonia si tiene ormai da 34 anni e quest’anno la vittoria è arrivata per lui, riconoscimento che premia il suo lavoro in questa stagione. Per la Serie B, invece, il premio va a Stroppa.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata vinta da Antonio Conte la Panchina d’oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34esima edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitanza con il corso di aggiornamento che si tiene a Coverciano. Per l’attuale tecnico del Napoli vincitore l’anno scorso dello scudetto si tratta della quinta Panchina d’oro in carriera dopo le tre alla guida della Juventus (201112, 201213 e 201314) e successivamente al timone dell’Inter (202021). A consegnare il premio a Conte sono stati il presidente della Figc Gravina e presidente della Lega A Simonelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calcio: panchina d’oro a Conte, per la Serie B a Stroppa Approfondimenti su Conte Stroppa Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: è il miglior allenatore della Serie A. «Un orgoglio» Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A. Panchina d’Oro, Conte verso il bis: a Coverciano il Napoli guida i favoriti A Coverciano si avvicina la trentaquattresima edizione della Panchina d’Oro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Conte Stroppa Argomenti discussi: Panchina d’oro, Conte il favorito: oggi le votazioni a Coverciano; Figc: 2 febbraio a Coverciano la 34/a edizione della Panchina d'oro; Panchina d’oro, Conte in pole: stamattina le votazioni – CdS; Gianni De Biasi: Il mio calcio nell'Albania in continua crescita. Roberto Baggio? L'ho allenato nell'ultimo anno di carriera. Tutto... Calcio: panchina d'oro a Conte, per la Serie B a StroppaE' stata vinta da Antonio Conte la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34esima edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in conc ... ansa.it Conte vince la Panchina d'oro per lo scudetto con il NapoliE' stata vinta da Antonio Conte la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34esima edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in conc ... corrieredellosport.it Asd Virtus Aurora Travagliato Calcio, importante decisione per la panchina biancorossa facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.