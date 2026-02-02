Antonio Conte si aggiudica la 34ª Panchina d’Oro. A Coverciano il tecnico campione d’Italia riceve il riconoscimento con 20 voti su 47, dopo aver vinto lo Scudetto con il Napoli. È il suo secondo premio di questo tipo e arriva dopo una stagione di successi in campionato.

Antonio Conte conquista la 34ª Panchina d’Oro. A Coverciano il riconoscimento che celebra i migliori allenatori del calcio italiano premia il tecnico campione d’Italia con 20 voti su 47, al termine di una stagione chiusa con lo Scudetto alla guida del Napoli. Alle spalle di Antonio Conte si piazza Gian Piero Gasperini, che raccoglie 6 voti dopo aver riportato l’Atalanta in Champions League e aver salutato il club al termine di un ciclo durato nove stagioni. Terzo gradino del podio per Cesc Fàbregas, tecnico del Como, con 4 voti. Gli altri 17 voti sono stati distribuiti tra diversi allenatori. La cerimonia si è svolta al Centro Tecnico Federale, con la consegna del premio da parte del presidente FIGC Gabriele Gravina e del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Panchina d’Oro, trionfa Antonio Conte

Approfondimenti su Panchina dOro

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A.

Antonio Conte torna a vincere un premio importante.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Ultime notizie su Panchina dOro

Argomenti discussi: Danilo Faso batte i turchi in casa loro e trionfa nel singolare Under 17; Oro oltre i 5.000 $/oz: l’economia trema, il bene rifugio trionfa; Olimpiadi di Statistica. Mattia Pacelli vince l’oro. Venti quesiti in 11 minuti; Rybakina trionfa all’Australian Open, Sabalenka si arrende in finale.

Panchina d’Oro: Conte trionfa in Serie AA Coverciano si è svolta la cerimonia di assegnazione della Panchina d’Oro, il prestigioso premio conferito dall’AIA agli allenatori italiani, votati dai colleghi di Serie A, Serie B e Serie C. ilnapolionline.com

Panchina d’Oro, Conte fa cinquina: il premio degli allenatori incorona il tecnico del NapoliQuinta Panchina d’Oro in carriera per Antonio Conte, il più votato dai colleghi dopo la stagione dello scudetto. Sul podio Gasperini e Fabregas. Premio speciale a Enzo Maresca: La scuola italiana all ... intoscana.it

Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Era il grande favorito di questa edizione dopo la grande stagione alla guida del Napoli con lo Scudetto e la Supercoppa. Di Pino Taormin - facebook.com facebook

Antonio #Conte: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che si giochino tante partite, ma nessuno fa niente…” x.com