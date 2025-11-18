Ragazzina di 15 anni violentata da un 40enne mentre è ubriaca

Un uomo di 39 anni è accusato di aver abusato di una 15enne in stato di ebbrezza, avendo rapporti completi. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti della squadra mobile, coordinati dalla pm Paola Conti, dopo i fatti, avvenuti a gennaio 2024 in un comune a sud della provincia di Viterbo, la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ragazzina di 15 anni violentata da un 40enne mentre è ubriaca

Leggi anche questi approfondimenti

Look perfetto ragazzina 8/16 anni per un giorno importante. Completo gonna e golfino 79.90€ t-shirt 39.90€ cappotto 119.90€ . . #regali #modabimbi #sarabanda #sarabandaofficial #santalucia #newcollection #bovegno #brescia #valtrompia #taniaabbigliame - facebook.com Vai su Facebook

Ragazzino di 15 anni disabile sequestrato e seviziato per ore: tre giovanissimi sotto accusa - L'adolescente e la mamma hanno denunciato tutto ai carabinieri. today.it scrive

Brugherio, palpeggia una ragazza di 14 anni al luna park della festa patronale e scappa: 25enne identificato e denunciato - L’uomo di origini indiane rintracciato dalla Polizia locale in provincia di Vicenza: dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Si legge su msn.com

Ragazza di 17 anni violentata in bagno al cinema del Lingotto - Lo aveva conosciuto in una chat online, lo scambio di messaggi era proseguito per un po’. Secondo torino.repubblica.it