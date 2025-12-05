Sedicenne adescata sui social violentata e segregata nella casa horror | presi gli orchi in cella una donna e il figlio

SENIGALLIA Madre e figlio in manette per aver sequestrato, costringendola a subire violenze e abusi, la minorenne romena liberata martedì pomeriggio dai carabinieri. Da circa un mese la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sedicenne adescata sui social, violentata e segregata nella casa horror: presi gli orchi, in cella una donna e il figlio

