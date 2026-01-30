Cade dal quarto piano a Bologna | gravissima ragazzina di 12 anni

Una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quarto piano di un appartamento in periferia a Bologna. È stata trasportata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono critiche. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Una ragazzina di 12 anni è precipitata da un appartamento situato al quarto piano questo pomeriggio in periferia a Bologna. Sull'accaduto sono in corso accertamenti dalla Polizia. A quanto si apprende, al momento la ragazzina è ricoverata in gravissime condizioni, in prognosi riservata, all'Ospedale Maggiore. Dai primi accertamenti, sembra si sia trattato di un incidente. La 12enne, in condizioni di fragilità, era in casa con i familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

