Cade dal quarto piano a Bologna | gravissima ragazzina di 12 anni

Da ilrestodelcarlino.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quarto piano di un appartamento in periferia a Bologna. È stata trasportata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono critiche. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Una ragazzina di 12 anni è precipitata da un appartamento situato al quarto piano questo pomeriggio in periferia a Bologna. Sull'accaduto sono in corso accertamenti dalla Polizia. A quanto si apprende, al momento la ragazzina è ricoverata in gravissime condizioni, in prognosi riservata, all'Ospedale Maggiore. Dai primi accertamenti, sembra si sia trattato di un incidente. La 12enne, in condizioni di fragilità, era in casa con i familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cade dal quarto piano a bologna gravissima ragazzina di 12 anni

© Ilrestodelcarlino.it - Cade dal quarto piano a Bologna: gravissima ragazzina di 12 anni

Approfondimenti su Bologna Gravissima

Operaio di 66 anni cade dal quarto piano e muore sul colpo: Ezio Cretaro era in pensione da due anni

Cala la compagna dal quarto piano per svegliare il pusher addormentato: lei cade e muore, chiesti 15 anni di carcere

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bologna Gravissima

Argomenti discussi: Il giallo di via Nerino: uomo cade dal balcone e muore, aveva 3 documenti diversi. Ipotesi omicidio; Milano, aveva tre identità diverse il morto di via Nerino: l'autopsia dirà se era ancora vivo quando è caduto dal 4° piano; Precipita da un b&b in centro a Milano: l’ombra di un omicidio; Il giallo di via Nerino: uomo cade dal balcone e muore, aveva 3 documenti diversi. Ipotesi omicidio.

cade dal quarto pianoRagazzina cade dal quarto piano a Bologna, gravissima in ospedaleUna ragazzina di 12 anni è precipitata da un appartamento situato al quarto piano questo pomeriggio in periferia a Bologna. Sull'accaduto sono in corso accertamenti dalla Polizia. (ANSA) ... ansa.it

cade dal quarto pianoDramma a Cercola, 28enne cade dal quarto piano e muoreLa giovane, in fase di separazione dal marito, lascia due figli piccoli. Sgomento e disperazione tra amici, parenti e residenti della zona ... internapoli.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.