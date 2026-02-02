Raffica d’insufficienze Si salva solamente Orellana

Questa mattina si sono disputate le ultime partite di campionato, e il bilancio non è positivo per molte squadre. La partita si è conclusa con una serie di insufficienze, tranne per Orellana, che ha mantenuto un livello sufficiente. D’Alterio ha avuto una buona prestazione, senza colpe sui gol subiti, ma non ha brillato particolarmente. Donati, invece, ha sbagliato diverse occasioni e si è dimostrato il più in difficoltà. La squadra dovrà lavorare molto per migliorare le prossime uscite.

D'ALTERIO 6: non ha responsabilità sui gol subiti nel contesto di una gara che non lo ha visto particolarmente impegnato DONATI 5.5: non conferma i suoi abituali standard di rendimento incappando in una giornata opaca MAESTRELLI 5: parte titolare preferito a Capuano e non convince. Suo il pestone in area su Zambataro che fa scattare il rigore per la Torres e l'inevitabile ammonizione (dal 25' st PANICO 5: non riesce ad incidere come ci si attendeva) MARTELLA 5: domenica da dimenticare anche per l'esperto difensore che macchia la sua prestazione con l'errore commesso in occasione del raddoppio ospite KERRIGAN 5: l'irlandese fa registrare un passo indietro nel proprio rendimento, incidendo assai poco (dal 1' st GARETTO 5.

