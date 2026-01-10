Kessie Juventus | la società continua a seguire l’ex milanista ma si chiude solamente a queste condizioni
La Juventus continua a monitorare la situazione di Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, valutando eventuali opportunità di mercato. Tuttavia, la società si riserva di approfondire solo determinate condizioni prima di intraprendere trattative ufficiali. Restano quindi aperte diverse possibilità, ma senza un accordo definito, la pista Kessié rimane in attesa di sviluppi futuri.
Kessie Juventus: la società bianconera continua a seguire l’ex centrocampista del Milan, ma la trattativa si chiude solo a queste condizioni. La Juve ha deciso di rompere gli indugi e di puntare tutto su un profilo di spessore internazionale per rinforzare la mediana. Secondo le ultime indiscrezioni, Franck Kessié sarebbe il primo obiettivo della Juventus a centrocampo per gennaio. Il giocatore è attualmente in scadenza di contratto con l’Al-Ahli e rappresenta l’occasione di mercato perfetta per colmare le lacune della rosa. Stando a quanto riportato dal QS, la pista che porta all’ex Atalanta e Milan verrebbe seguita con grande attenzione dai bianconeri, pronti a cogliere al volo l’opportunità di riportarlo in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
