A Bondi Beach solamente due agenti L’attentatore si sveglia dal coma

A Bondi Beach, due agenti sono presenti durante un evento con oltre 2.000 partecipanti per l’Hanukkah. Nonostante le preoccupazioni, l’attentatore si risveglia dal coma, evidenziando le criticità nella gestione della sicurezza. Le autorità di Sydney si trovano al centro di critiche per la loro apparente impreparazione di fronte a una situazione potenzialmente rischiosa.

Nonostante gli allarmi e un'affluenza di oltre 2.000 persone per l'Hanukkah, le autorità di Sydney si sono fatte trovare impreparate. A intralciare gli assassini una coppia di eroi che ha lottato a mani nude prima di morire. In Israele cresce l'indignazione dopo le dichiarazioni del premier del Nuovo Galles del Sud, Chris Minns, che ha confermato come, nonostante gli allarmi preventivi provenienti da Gerusalemme e il moltiplicarsi di episodi antisemiti in Australia, alla cerimonia ebraica di Hanukkah svoltasi domenica a Bondi Beach fossero stati assegnati soltanto due agenti di polizia. Un presidio minimo per un evento pubblico che aveva richiamato circa 2.

Bondi Beach, chi è il fruttivendolo eroe: così Ahmed, sposato e papà di due figli, ha tolto il fucile dalle mani dell'attentatore - In pochi minuti il paradiso di mare e sole di Bondi Beach si è trasformato in un inferno di terrore e morte. msn.com

Primi funerali a Sidney delle vittime di Bondi beach. Nella sinagoga le esequie del rabbino Eli Schlanger - facebook.com facebook

Sydney, l'attentatore di Bondi Beach si sveglia dal coma x.com

