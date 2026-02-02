Raffica di rapine 55enne finisce in carcere dopo la condanna

I Carabinieri di Parete hanno arrestato un uomo di 55 anni, condannato a scontare una pena in carcere. La mattina del 2 febbraio 2026, i militari hanno eseguito un ordine di detenzione emesso dalla Procura di Napoli, portando l’uomo in carcere dopo una serie di rapine che lo avevano coinvolto in passato.

L'uomo dovrà espiare una pena complessiva di 18 anni di reclusione per diverse rapine aggravate commesse nella provincia di Napoli tra il 2015 e il 2020. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, con comunicazione all'Autorità Giudiziaria da parte dei Carabinieri della Stazione di Parete.

