Marito violento contro la moglie dopo la condanna finisce in carcere a Spoleto

Un uomo di 44 anni, condannato definitivamente per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato a Spoleto. La misura è stata eseguita in seguito alla condanna, e l’uomo è stato portato in carcere. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela e contrasto alla violenza domestica, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza delle vittime.

È stato arrestato un 44enne italiano destinatario di una sentenza definitiva di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo - già noto agli agenti del Commissariato di Foligno in ragione dei suoi precedenti per i reati di furto aggravato, truffa, detenzione di sostanze. Il 44enne è chiamato a scontare una pena pari a un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione, inflittagli in relazione a una vicenda di maltrattamenti ai danni della moglie verificatasi qualche anno fa.

