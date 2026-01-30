Un ragazzino è stato cacciato da un autobus sulla tratta tra Calalzo e Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese. La neve caduta intensamente ha reso difficile il viaggio, e il bambino è arrivato a casa in ipotermia. Ora si attende la decisione sull’autista coinvolto nel fatto.

Un “disguido” nel trasporto pubblico su autobus avvenuto sulla tratta tra Calalzo e Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese, ha portato all’apertura di verifiche interne e a un provvedimento nei confronti del conducente. Un bambino di 11 anni sarebbe stato fatto scendere dall’autobus perché privo del biglietto maggiorato introdotto con la nuova tariffazione legata alle Olimpiadi. L’episodio ha avuto conseguenze rilevanti e ha portato alla sospensione prudenziale dell’autista, oltre alla presentazione di una denuncia. A renderlo noto è DolomitiBus, che in una comunicazione ufficiale precisa che la corsa era effettuata da La Linea Spa, società affidataria del servizio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Nevicava, arrivato a casa in ipotermia”. Ragazzino cacciato dal bus: arriva la decisione sull’autista

Approfondimenti su Calalzo Cortina

La mamma dell’11enne che è stato fatto scendere dal bus senza biglietto racconta che il suo bambino tremava e fatica a camminare tra neve e gelo.

Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus perché senza biglietto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Calalzo Cortina

Argomenti discussi: Nevicava, arrivato a casa in ipotermia. Ragazzino cacciato dal bus: arriva la decisione sull’autista; Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus Lui cammina per 6 chilometri sotto la neve E’ arrivato a casa stremato.

Stamani un trekking tutto sulla neve!! Partito da Montecarelli arrivato sul monte Gazzarro, la neve fresca era veramente alta, e nevicava a bufera praticamente per tutto il tempo, come si dice " un tempo da Lupi" è stato veramente spettacolare e altrettanto - facebook.com facebook