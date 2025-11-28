X Factor 2025 PierC guadagna la finalissima con Bohemian Rhapsody dei Queen

Ecco l’esibizione di PierC ad X Factor 2025, a cui il suo giudice – Francesco Gabbani – ha assegnato, per la semifinale, il brano “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Grazie a questa performance, PierC ha messo in tasca il biglietto per la finalissima di X Factor 2025, attesa in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli per giovedì 4 dicembre alle 21:00 su Sky e in streaming su NOW, anche in simulcast in chiaro su TV8. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - X Factor 2025, PierC guadagna la finalissima con "Bohemian Rhapsody" dei Queen

Scopri altri approfondimenti

Achille Lauro e Gabbani litigano in diretta durante la semifinale di X Factor. Ma a pagare le conseguenze è PierC, che scoppia in lacrime sul palco. E il rimprovero di Giorgia davanti a tutti chiude una delle scene più forti della serata. - facebook.com Vai su Facebook

#x factor 2025, le pagelle della semifinale: EroCaddeo, Tellynonpiangere, PierC, Tomasi, Delia e Rob, chi vola in finale? Vai su X

PierC piange dopo il litigio tra Achille Lauro e Gabbani a X Factor, Giorgia: “Siete contenti adesso?” - Scontro tra Francesco Gabbani e Achille Lauro durante la semifinale di X Factor 2025: a farne le spese è PierC, che si scioglie in lacrime, mentre Giorgia ... Secondo fanpage.it

X Factor 2025: Semifinale da record e foto inedite dei finalisti DELIA, PierC, eroCaddeo e rob - Il sesto Live Show di X Factor 2025 ha registrato ascolti da record e un successo incredibile sui social. Lo riporta comingsoon.it

X Factor 2025, PierC guadagna la finalissima con "Bohemian Rhapsody" dei Queen - (LaPresse) Ecco l'esibizione di PierC ad X Factor 2025, a cui il suo giudice - Si legge su stream24.ilsole24ore.com