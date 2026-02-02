A Crans Montana si torna a parlare di una tragedia che ancora fa discutere. Le indagini sui 41 minori morti e sui 120 rimasti gravemente ustionati si complicano, mentre emergono nuove ombre sui responsabili. Le accuse si susseguono, ma finora nessuno ha ancora pagato. La scena di quella notte di fuoco resta avvolta nel mistero, e le famiglie delle vittime chiedono giustizia. Intanto, le lunghe code di paglia si muovono tra smentite e silenzi.

Quella della strage di Crans Montana dove sono morti carbonizzati in 41, minorenni, e altri 120 resteranno ustionati a vita, emerge sempre più come una fiera delle false coscienze. Per prima la Svizzera che finalmente rivela il suo vero volto, non diverso, non migliore dall'Italia in fama di mafiosa e magliara: in quel buco montano a fare la legge non è il legislatore, non sono le istituzioni formali ma, come in un romanzo di Simenon, la complicità sostanziale dei traffici e dei favori, la politica imbuto dove entra tutto dalla magistratura agli enti locali alla massoneria ai club degli eminenti; così che i due tenutari della topaia mortale, già in gloria della cronaca come “i Morettì”, hanno potuto imbrogliare e imboscare la qualunque per 9 giorni; e ancora sono liberi di farlo perché anziché in galera se ne stanno garantisticamente liberi nella loro villetta a 4 piani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quante code di paglia frusciano a Crans Montana. Lunghe, ovattate, ma per niente pulite, tutt'altro...

Approfondimenti su Crans Montana

A Crans-Montana si è verificato un episodio di tensione tra le autorità locali e la comunità italiana, in seguito agli eventi della notte di Capodanno che hanno coinvolto decine di giovani, tra cui sei italiani.

Jessica Moretti, proprietaria del Constellation a Crans-Montana, non sarà sottoposta agli arresti domiciliari.

