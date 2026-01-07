Crans Montana svizzeri coda di paglia | insulti agli italiani

A Crans-Montana si è verificato un episodio di tensione tra le autorità locali e la comunità italiana, in seguito agli eventi della notte di Capodanno che hanno coinvolto decine di giovani, tra cui sei italiani. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione dell’incidente e sulla comunicazione ufficiale, evidenziando un rapporto complesso tra la località svizzera e la comunità che vi risiede.

A Crans-Montana il copione si è capovolto. Non il mea culpa, non la riflessione severa su ciò che è accaduto nella notte di Capodanno, non la trasparenza dovuta quando si finisce al centro di una tragedia mondiale che ha ucciso decine di ragazzi, tra cui sei italiani. No. La risposta è un'altra: prendersela con chi racconta. E possibilmente con chi arriva dall'Italia. È accaduto prima alla troupe di "Ore 14", poi a quella di "Uno Mattina News". Due episodi distinti, stessa atmosfera. Ostilità, intimidazioni. Nel primo caso, l'aggressione avviene nel pomeriggio, intorno alle 17.30, a temperature polari.

Gli amici milanesi scampati alla strage: “Eravamo in fila per entrare nel pub, salvi grazie a un autobus”. Fra i dispersi Chiara Costanzo e Achille Barosi - Il ministro degli Esteri in contatto col padre di Chiara Costanzo: “Risulta dispersa ma potrebbe essere tra i feri ... ilgiorno.it

Crans-Montana violenta polemica Italia / Svizzera: ecco cosa succede - Montana si scopre vulnerabile là dove si proclama infallibile: il rogo a Le Constellation ha messo a nudo un ... assodigitale.it

Strage di Crans-Montana, oggi i funerali di cinque giovani vittime italiane. Gli aggiornamenti al link qui sotto: x.com

ULTIM'ORA - I proprietari del Constellation, indagati per omicidio colposo, hanno rotto il silenzio dopo la strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

