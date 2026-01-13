Crans-Montana niente domiciliari per Jessica Moretti | ma non potrà lasciare la Svizzera

Jessica Moretti, proprietaria del Constellation a Crans-Montana, non sarà sottoposta agli arresti domiciliari. Tuttavia, rimane il divieto di lasciare il territorio svizzero. La decisione si inserisce in un quadro legale che prevede restrizioni specifiche, senza applicare misure detentive. La vicenda riguarda questioni giudiziarie ancora in fase di definizione, con attenzione alle normative vigenti in Svizzera.

Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans-Montana, non andrà ai domiciliari. Il tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che la donna dovrà depositare i documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia. Oltre al divieto di lasciare il territorio elvetico, l'imprenditrice dovrà anche versare una cauzione, che sarà successivamente definita.

