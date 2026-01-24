Quando il debito diventa una trappola | incaglio e sofferenza bancaria spiegati semplicemente

Il debito può rappresentare una vera sfida, soprattutto quando si accumula e diventa difficile da gestire. In questa rubrica di TerniToday, “Mani in tasca”, affrontiamo temi di educazione finanziaria dal punto di vista di chi si trova a dover affrontare problemi di pagamento, clienti, famiglie e partite Iva. Con un linguaggio chiaro e diretto, vogliamo offrire strumenti utili per comprendere e affrontare le difficoltà legate ai debiti bancari.

La rubrica curata da Raffaele Amici, delegato per Terni e provincia della Confederazione imprese Italia: “È così che un semplice ritardo, può trasformarsi nell’inizio di una spirale pericolosa” TerniToday ospita la rubrica “Mani in tasca”, uno spazio sull’educazione finanziaria vista dal lato di chi paga: clienti, famiglie e partite Iva. La rubrica è curata da Raffaele Amici, delegato per Terni e provincia della Confederazione imprese Italia. “Racconterò come funziona davvero il rapporto banca-cliente, quali sono le trappole più comuni, cosa accade dietro le quinte di un mutuo o di un fido, e soprattutto come difendersi.🔗 Leggi su Ternitoday.it

