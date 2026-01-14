Quando l’amore diventa una trappola | convegno col Rotary Club Terra Normanna

Il Rotary Club Aversa Terra Normanna organizza un incontro pubblico dal titolo “Quando l’amore diventa una trappola mortale”. L’evento si propone di approfondire temi legati alle dinamiche relazionali e ai rischi associati a situazioni di abuso e manipolazione affettiva, offrendo spunti di riflessione e sensibilizzazione su un tema di grande attualità e importanza sociale.

