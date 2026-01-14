Quando l’amore diventa una trappola | convegno col Rotary Club Terra Normanna
Il Rotary Club Aversa Terra Normanna organizza un incontro pubblico dal titolo “Quando l’amore diventa una trappola mortale”. L’evento si propone di approfondire temi legati alle dinamiche relazionali e ai rischi associati a situazioni di abuso e manipolazione affettiva, offrendo spunti di riflessione e sensibilizzazione su un tema di grande attualità e importanza sociale.
Il Rotary Club Aversa Terra Normanna propone un incontro pubblico di grande rilevanza sociale e culturale: “Quando l’amore diventa una trappola mortale. Riconoscere e difendersi dalla manipolazione psicologica”, in programma venerdì 23 gennaio alle ore 19.00 presso la Sala Guitmondo del Seminario. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Aversa, “Quando l’amore diventa trappola mortale”: Roberta Bruzzone al convegno del Rotary Terra Normanna - È una delle voci più autorevoli della criminologia italiana, un volto noto al grande pubblico e, soprattutto, una professionista da anni ... pupia.tv
