Presentazione del libro ' Supera i tuoi limiti'

Venerdì 23 gennaio 2025, alle ore 17.30, si terrà presso la Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 la presentazione del libro ‘Supera i tuoi limiti’ di Cristian De Marini. Un’occasione per scoprire un testo dedicato alla crescita personale e alle strategie per superare le proprie barriere. L'evento è aperto a tutti coloro interessati a approfondire temi di sviluppo e miglioramento individuale.

Venerdì 23 gennaio 2025, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Cristian De Marini dal titolo 'Supera i tuoi limiti'. Ingresso libero. Dialoga con l'autore Maria Morelli.

