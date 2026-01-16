Lunedì a Ferrara, alle 17, si terrà un evento importante nel panorama politico e culturale italiano. In questa occasione verrà presentato

Lunedì, Ferrara ospiterà un appuntamento di rilievo nel dibattito politico-culturale nazionale. Alle 17.30, nel Ridotto del Teatro Comunale, si terrà la presentazione del libro Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi di Pier Ferdinando Casini, in un incontro promosso dalla Fondazione Bonifiche Ferraresi. Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Seguirà il confronto con l’autore, che vedrà la partecipazione di ospiti di primo piano della scena politica e culturale italiana: l’ex leader di An Gianfranco Fini, il deputato dem Dario Franceschini e la direttrice di Qn, il Resto del Carlino Agnese Pini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casini, il nuovo libro fra i ’big’

Casini e l'arte dell'equilibrio politico: «Una vita passata al centro dell'Aula» - Una vita passata «Al centro dell'aula», come s'intitola il nuovo libro di Pier Ferdinando Casini (in un dialogo con Paolo Pombeni per Il Mulino), e vissuta all'insegna dell'equilibrio ... ilgazzettino.it

