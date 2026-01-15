Fedez aspetta il terzo figlio da Giulia Honegger? Il dettaglio durante le vacanze di Capodanno

Durante le vacanze di Capodanno, Fedez è stato avvistato a St., suscitando speculazioni sul possibile arrivo del suo terzo figlio con Giulia Honegger. Non ci sono conferme ufficiali, ma il gossip si concentra sulle recenti apparizioni pubbliche della coppia, alimentando le attese dei fan. La coppia, sempre discreta, preferisce mantenere riservate le notizie sulla vita privata.

Vacanze di Capodanno sulla neve, ma anche – inevitabilmente – sotto i riflettori, per Fedez. Il rapper è stato infatti avvistato a St. Moritz insieme ai figli Leone e Vittoria e alla nuova compagna Giulia Honegger, 29 anni, con la quale sta facendo coppia fissa da qualche tempo. Un soggiorno che, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, avrebbe segnato un passaggio importante nella vita privata dell’artista: quello di una ritrovata stabilità dopo il divorzio e tantissimi flirt passeggeri, suggellata stavolta dalla decisione di condividere momenti familiari con la nuova partner dopo un primo viaggio tutti insieme a Disneyland Paris. 🔗 Leggi su Dilei.it

