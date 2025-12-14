Chi è Giulia Honegger la nuova giovane e bella fidanzata di Fedez

Giulia Honegger, giovane stilista emergente di Milano, ha attirato l'attenzione come nuova compagna di Fedez. Cresciuta nel capoluogo lombardo e formatasi al Centro Studi Liguria e al Collegio San Carlo, nel 2024 ha fondato il brand di moda indipendente Ayme insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis.

Giulia Honegger è una stilista emergente milanese. Nata e cresciuta nel capoluogo lombardo, dopo aver studiato al Centro Studi Liguria e Collegio San Carlo, nel 2024 ha fondato insieme alla migliore amica Lucrezia Savoldi Bellavitis il brand di moda indipendente Ayme. Non si sa molto altro di colei che sta facendo battere il cuore di Fedez, anche perché il profilo Instagram al momento risulta privato. Tra i follower però spunta Angelica Montini, la ragazza segretamente, ma non troppo, amata da Fedez per molti anni, anche quelli del suo matrimonio con Chiara Ferragni, recentemente definito da Fedez come «un Vietnam». Metropolitanmagazine.it

