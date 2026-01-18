Anguillara Sabazia | donna scomparsa trovato un corpo nella sede dell’azienda del marito

A Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, è stato trovato un corpo all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, donna scomparsa nei giorni scorsi. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze del rinvenimento e eventuali collegamenti con la scomparsa. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale.

Il ritrovamento ad Anguillara Sabazia. Ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, è stato rinvenuto oggi, 18 gennaio, un corpo all'interno dell'azienda riconducibile al marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa nei giorni scorsi. La scoperta ha immediatamente fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Carabinieri al lavoro nella ditta. I carabinieri sono attualmente all'interno della sede operativa dell'azienda, dove stanno svolgendo accertamenti e rilievi per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti con la scomparsa della donna.

Federica Torzullo, trovato un corpo nella sede dell’azienda del marito

Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia, è al centro di un'indagine dopo il ritrovamento di un corpo senza vita presso l’azienda del marito. Dopo giorni di ricerche, la scoperta ha portato alla luce una triste verità, sollevando molte domande sulle circostanze della vicenda. La vicenda rimane sotto inchiesta, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire i fatti.

Federica Torzullo, trovato cadavere nella sede dell'azienda del marito: ?potrebbe essere il corpo della 41enne

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio, potrebbe essere stata trovata morta. Un corpo è stato rinvenuto, e una mano emergerebbe dal terreno, che potrebbe appartenere alla donna. Le autorità stanno investigando sulla vicenda, che si è sviluppata all’interno dell’azienda del marito. Ulteriori dettagli sono ancora in fase di accertamento.

È un giallo che si infittisce ora dopo ora quello della scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, sparita dalla sua casa di Anguillara Sabazia (Roma) la sera dell’8 gennaio. Mentre le ricerche proseguono senza esito tra discariche e campagne, i carabinieri conc - facebook.com facebook

Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio e per il quale è indagato per omicidio il marito. #Quartogrado x.com