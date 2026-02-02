Purtroppo è lei Il cadavere giù in un burrone finisce in tragedia il caso lanciato da Chi l’ha visto

Una donna è stata trovata morta in un burrone, chiudendo così una vicenda iniziata con una scomparsa misteriosa. Dopo giorni di silenzio, il suo corpo è stato rinvenuto, confermando il peggio. La comunità ora cerca di capire cosa sia successo davvero.

Per giorni è rimasta una scomparsa avvolta nel silenzio, una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari e comunità locali. Poi, nel pomeriggio di sabato 31, la svolta drammatica: il corpo senza vita di una donna è stato individuato in fondo a un dirupo lungo la strada Napoleonica, nascosto tra la vegetazione. A fare la scoperta è stato un passante, che ha immediatamente allertato le autorità, facendo scattare una complessa macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e il personale della Questura con la polizia scientifica. Le operazioni di recupero si sono rivelate subito difficili: il cadavere si trovava in una zona impervia, a diversi metri di profondità, e per riportarlo in superficie è stato necessario lavorare per oltre tre ore, utilizzando anche un’ autoscala.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

