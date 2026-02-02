Un altro minorenne viene respinto da un bus. Dopo il caso dell’11enne fatto scendere nel Bellunese, questa volta tocca a un ragazzo di 17 anni. Il conducente gli dice di andare a piedi, senza lasciargli altra scelta. La scena si ripete, ma questa volta il passeggero interviene e riesce a risolvere la situazione. Il ragazzo può così continuare il suo viaggio senza problemi.

Sembra incredibile ma pochi giorni dopo il caso dell’11enne fatto scendere da un autobus nel bellunese perché sprovvisto di biglietto e con la notizia rimbalzata su qualsiasi media nazionale, un altro conducente commette lo stesso imperdonabile errore nei confronti di un ragazzo di 17 anni ma, stavolta, c’è il lieto fine soltanto grazie al tempestivo intervento di un passeggero. Cosa è successo. La storia la racconta la madre del minorenne, la signora Rosaria, sul proprio profilo Facebook: il giovane Fabrizio si trova a Pinzolo (Trento) per uno stage in hotel. Nel suo giorno libero decide di andare a trovare degli amici a Madonna di Campiglio, distante circa 13 km dal punto di partenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Puoi andare a piedi": un altro minorenne respinto dal bus

Questa mattina un bambino di San Vito di Cadore è stato lasciato a piedi dal bus.

Un bambino di 11 anni del Bellunese è stato lasciato fuori dal bus scolastico e ha deciso di camminare da solo nella neve.

