Bambino respinto dal bus invernale cammina sei chilometri nella neve per tornare a casa

30 gen 2026

Un bambino di 11 anni del Bellunese è stato lasciato fuori dal bus scolastico e ha deciso di camminare da solo nella neve. Era inverno e le temperature erano molto basse. Il bambino ha percorso sei chilometri a piedi per tornare a casa, senza l’aiuto di nessuno. La scena è diventata virale sui social, ma ora si cercano risposte sulle ragioni di questa decisione.

Un bambino di 11 anni, studente di prima media del Bellunese, è stato costretto a percorrere sei chilometri a piedi sotto la neve e a temperature sotto lo zero dopo essere stato espulso da un autobus scolastico. L’episodio si è verificato lungo la linea 30 Calalzo-Cortina, in una zona montuosa che durante l’inverno ospita eventi legati ai Giochi Olimpici invernali. Il ragazzo, Riccardo, era a bordo del mezzo che lo avrebbe portato da San Vito a Vodo di Cadore quando l’autista lo ha fatto scendere a metà percorso. La ragione: non aveva il biglietto valido. Il biglietto che portava era un tagliando da 2,50 euro, parte di un carnet di nove servizi, ma in quel periodo, a causa dell’afflusso turistico legato agli eventi olimpici, era richiesto un biglietto maggiorato da 10 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

