Puglia rapinatori affiancano un camion pieno di olio e sparano | polizia li mette in fuga è caccia ai ladri

La polizia ha sventato una rapina in provincia di Barletta-Andria-Trani. Due uomini armati hanno affiancato un camion carico di olio e hanno sparato per fermare il camion. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti e hanno messo in fuga i rapinatori. Ora sono in corso le ricerche per catturarli. La rapina avrebbe fruttato circa 60 mila euro.

È stata sventata una rapina ai danni di un autotrasportatore che trasportava olio alimentare, grazie al tempestivo intervento della Polizia Stradale della provincia di Barletta-Andria-Trani. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto coinvolti più soggetti che hanno tentato di impossessarsi di un carico dal valore di oltre 60 mila euro. L'azione è stata bloccata dagli agenti, che hanno impedito il compimento del reato e hanno dato il via a un inseguimento dei malviventi. Il tentativo di rapina: la dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato mentre un autotrasportatore percorreva una delle principali arterie della provincia di Barletta-Andria-Trani.

