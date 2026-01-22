Sicari affiancano la sua auto e le sparano 25enne uccisa a Nizza | illeso figlio di 6 mesi caccia ai killer
Una donna di 25 anni è stata uccisa a Nizza in un episodio di sparatoria avvenuto mentre era alla guida della sua auto. Due sicari su uno scooter si sono avvicinati e le hanno sparato, lasciando illeso il suo bambino di sei mesi. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire le motivazioni di questo gesto.
Una ragazza di 25 anni è stata uccisa a colpi di pistola da due sicari che a bordo di uno scooter hanno affiancato la sua auto e hanno aperto il fuoco. Illeso il figlio di 6 mesi che era con lei. Indagini in corso e caccia ai killer, mistero sul movente.🔗 Leggi su Fanpage.it
