pubblico e critica avrebbe considerato starfield un capolavoro se a svilupparlo fosse stato un altro team

Starfield divide pubblico e critica. Molti ritengono che il gioco avrebbe avuto un'accoglienza diversa se fosse stato sviluppato da un'altra squadra. Nonostante la sua ambizione e le qualità tecniche, non è riuscito a conquistare l'immaginario collettivo come un capolavoro. Alcune voci autorevoli nel settore sostengono che il giudizio dipenda più dal nome del titolo che dai contenuti effettivi del gioco.

Starfield è un titolo che ha diviso pubblico e critica fin dal lancio. Pur essendo riconosciuto come un progetto ambizioso e tecnicamente rilevante, non è riuscito a imporsi nell’immaginario collettivo come un capolavoro assoluto, ma secondo alcune voci autorevoli dell’industria, questa reazione non dipenderebbe tanto dai suoi contenuti, quanto dal contesto in cui il gioco è stato pubblicato e, soprattutto, dal nome che porta sulla copertina. A esprimere questa lettura è Bruce Nesmith, veterano di Bethesda Game Studios ed ex lead designer di The Elder Scrolls V: Skyrim, che ha lasciato lo studio nel 2021, circa a metà dello sviluppo di Starfield. 🔗 Leggi su Game-experience.it

