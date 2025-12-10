Bale | Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos
Gareth Bale, ex calciatore del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista a GQ Magazine in cui ripercorre la sua esperienza in Spagna e riflette sulla sua carriera. L'attaccante gallese ha condiviso i suoi pensieri sulla sfida di essere considerato tra i Galacticos e le difficoltà incontrate durante il suo percorso nel club madrileno.
L’ ex calciatore gallese del Real Madrid Gareth Bale ha rilasciato un’intervista a GQ Magazine, dove ha parlato del suo passato in Spagna e della sua vita attuale. Le dichiarazioni di Bale. Bale ha commentato le difficoltà di giocare nei blancos: «Ovviamente molti giocatori vanno al Madrid per essere tra i Galacticos, ma io sono andato a giocare a calcio, quindi quello che ho ottenuto come giocatore gallese all’estero è stato davvero incredibile. Per il resto, però. Sono stato un po’ ingenuo ad andare al Madrid e non sapere quanto fosse difficile essere un Galactico». Ha raccontato un momento in cui, a Southampton, all’età di 16 anni, ha letto una cronaca che lo criticava e questo lo ha colpito in modo negativo: «Non ho mai controllato i miei social perché potevo avere cento commenti, di cui 99 erano fantastici e ce n’era uno cattivo che ti ossessionava». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Bale: "La bandiera 'Galles, golf, Madrid. In quell'ordine'? Solo disinformazione, vi dico com'è andata" - L'ex campione del Real chiarisce un episodio controverso della sua carriera In un'intervista concessa a GQ, l'ex attaccante gallese del Real Madrid Gareth Bale, ritiratosi da ormai tre anni, ha ... msn.com scrive
