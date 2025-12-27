Merzario | Ci fosse stato Enzo Ferrari Charles Leclerc non avrebbe neanche varcato i cancelli di Maranello
Arturo Merzario, ex pilota delle rosse, 82 anni, ha rilasciato un’intervista riportata nelle pagine di Repubblica. Ecco le sue parole: «Ferrari non doveva puntare così tanto su Leclerc. Come ai miei tempi: dal 1970 al 1973 la Ferrari puntò su Jacky Ickx e in quattro stagioni non vinse un Mondiale. Mi auguro che il prossimo sia l’anno buono. Da qualche mese Maranello lasciava trapelare che erano già completamente concentrati sul 2026. Speriamo che le Ferrari diano un giro di distacco a tutti». L’intervista di Merzario. «Ci fosse stato Enzo Ferrari, Charles Leclerc non avrebbe neanche varcato i cancelli di Maranello», inizia così la sua intervista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
