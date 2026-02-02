Pubblica Amministrazione mancano 1.522 miliardi | conti pubblici in rosso

La pubblica amministrazione italiana chiude il 2024 con un rosso di 1.522 miliardi di euro. Secondo i dati pubblicati dall’Istat e dalla Banca d’Italia, la ricchezza netta complessiva delle istituzioni pubbliche si è ridotta a zero, segnando un saldo negativo che preoccupa. Questo risultato riflette le difficoltà degli enti pubblici a mantenere equilibrio nei conti, con un deficit che cresce e che rischia di influenzare le scelte future del Paese.

Secondo l'ultimo bollettino sulla ricchezza dei settori istituzionali, pubblicato il 28 gennaio da Istat in collaborazione con la Banca d'Italia, alla fine del 2024 la ricchezza netta complessiva delle amministrazioni pubbliche italiane ha registrato un saldo negativo, pari a -1.522 miliardi di euro, in peggioramento rispetto al 2023. La causa principale è attribuibile alla crescita delle passività finanziarie, aumentate del 3% nell'ultimo anno, mentre le attività sono rimaste sostanzialmente stabili. Questo numero, da solo, è già di forte impatto. Ma per comprenderne il significato reale, sia per le finanze pubbliche sia per la qualità della politica economica nazionale, è necessario digerire prima qualche concetto chiave.

