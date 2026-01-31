Nuovo portale e web app | l' Ordine degli psicologi di Puglia rafforza la comunicazione digitale

L’Ordine degli Psicologi della Puglia lancia un nuovo portale e una web app. L’obiettivo è rendere più facile l’accesso ai servizi e migliorare la comunicazione con gli iscritti e i cittadini. La piattaforma digitale vuole semplificare le procedure e rendere più immediato il contatto con gli utenti.

L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia ha presentato un nuovo portale web e una web app per rendere più semplice l'accesso ai servizi e migliorare la comunicazione con iscritti e cittadini. Il sito psicologipuglia.it offre gestione digitale delle pratiche, consultazione.

