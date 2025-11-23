Di quanto aumenta lo stipendio dei metalmeccanici con la firma del nuovo contratto

Il rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici, che riguarda oltre un milione e mezzo di persone, porterà circa 205 euro lordi in più al mese nel giro dei prossimi tre anni. L'aumento medio è più alto del tasso di inflazione previsto, quindi permetterà di recuperare parte del potere d'acquisto perso negli anni. Ci sono anche misure contro il lavoro precario. 🔗 Leggi su Fanpage.it