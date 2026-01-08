WWE | Chelsea Green rivela la durata del nuovo contratto

Chelsea Green, ex campionessa femminile degli Stati Uniti, ha recentemente condiviso dettagli sul suo nuovo contratto con la WWE. In un’intervista, ha spiegato la durata e le condizioni dell’accordo, offrendo così una panoramica chiara sulla sua futura collaborazione con la federazione. Questa dichiarazione rappresenta un importante aggiornamento per i fan e gli appassionati di wrestling.

In una recente intervista l'ormai ex campionessa femminile degli Stati Uniti, Chelsea Green, ha speso parole in merito al suo nuovo contratto con la WWE. Stando alle parole della canadese, questo nuovo accordo sarà della durata di 5 anni. Si prevede quindi un lungo percorso per la due volte WWE United States Women's Champion.

