Riforma regionale della Sanità | No a un modello centralizzato Verranno indeboliti i territori

“No” alla riforma dell’organizzazione sanitaria ligure con tanto di richiesta, indirizzata alla maggioranza, di unirsi alle forze di opposizione per portare avanti un percorso che conduca alla revisione del disegno di legge regionale 85. Questi i punti centrali della mozione presentata dai gruppi consiliari del Pd e Sarzana Protagonista. "La riforma Bucci è una controriforma – spiegano i consiglieri di opposizione –. Invece di preoccuparsi dei livelli e della qualità delle prestazioni, punta a contenere la spesa e centralizzare le funzioni. L’istituzione di una unica Azienda tutela salute Liguria, con un marcato accentramento delle funzioni di governo, programmazione e controllo del servizio sanitario regionale, e con la conseguente riduzione del ruolo delle attuali Asl territoriali, azzererà la capacità dei Comuni di intervenire e difendere le proprie attribuzioni in materia di programmazione sociosanitaria". 🔗 Leggi su Lanazione.it