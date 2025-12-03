Riforma regionale della Sanità | No a un modello centralizzato Verranno indeboliti i territori
“No” alla riforma dell’organizzazione sanitaria ligure con tanto di richiesta, indirizzata alla maggioranza, di unirsi alle forze di opposizione per portare avanti un percorso che conduca alla revisione del disegno di legge regionale 85. Questi i punti centrali della mozione presentata dai gruppi consiliari del Pd e Sarzana Protagonista. "La riforma Bucci è una controriforma – spiegano i consiglieri di opposizione –. Invece di preoccuparsi dei livelli e della qualità delle prestazioni, punta a contenere la spesa e centralizzare le funzioni. L’istituzione di una unica Azienda tutela salute Liguria, con un marcato accentramento delle funzioni di governo, programmazione e controllo del servizio sanitario regionale, e con la conseguente riduzione del ruolo delle attuali Asl territoriali, azzererà la capacità dei Comuni di intervenire e difendere le proprie attribuzioni in materia di programmazione sociosanitaria". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO SULLA RIFORMA SANITARIA REGIONALE Le critiche delle opposizioni e la replica del sindaco Peracchini - facebook.com Vai su Facebook
Come Italia Viva abbiamo voluto ascoltare tutto il pomeriggio il giudizio del mondo sindacale e sanitario sulla proposta di riforma della sanità regionale. Con Annamaria Furlan abbiamo approfondito le istanze di chi opera ogni giorno nel sistema sanitario ligur Vai su X
Riforma regionale della Sanità: "No a un modello centralizzato . Verranno indeboliti i territori" - “No” alla riforma dell’organizzazione sanitaria ligure con tanto di richiesta, indirizzata alla maggioranza, di unirsi alle forze di opposizione per portare avanti un percorso che conduca alla ... lanazione.it scrive
Sanità, ok alla riforma regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali - "Il documento scaturito, il maxi emendamento, che ha ottenuto parere favorevole, è stato riconosciuto dalla stessa Regione come un netto miglioramento del testo originario", afferma il presidente del ... Secondo genovatoday.it
Riforma della sanità, i sindacati: “Preoccupati per le conseguenze”. La Regione: “Al via tavoli ad hoc” - Incontro tra i segretari generali di Cgil Cisl Uil Liguria, le categorie del pubblico impiego, dei pensionati, i medici, il governatore e l'assessore alla ... Si legge su ilsecoloxix.it
Riforma della sanità ligure, dal consiglio delle autonomie locali ok alla proposta della Regione - Il Consiglio delle Autonomie Locali si è riunito oggi ed ha espresso parere favorevole, con 15 voti favorevoli e 12 contrari, sulla riforma della sanità ligure. Scrive msn.com
Riforma della sanità, la Regione spiega le novità - Bucci rassicura: "Mai più ospedali di Serie B" ... Si legge su rainews.it
Regione,opposizioni unite contro la riforma amministrativa di Bucci - Dei cittadini liguri, del loro futuro, delle loro esigenze e delle loro necessità a questa giunta ... Come scrive rainews.it