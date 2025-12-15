Promozione Valsanterno sempre più sola La Centese cade a testa alta
Valsanterno 2 Centese 0 VALSANTERNO: Nannetti, Commissari (45’ st Capelli), Valentini L. (37’ st Sciuto), Pirazzoli, Alpi, Zaganelli, Marashi (18’ st Castagnini), Strazzari, Sona (30’ st Fisconi), Galanti (43’ st Drei), Bali. All.: Benazzi. CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, D’Aniello (45’ st Grillo), Marchesini (20’ st Toffano), Sassu (41’ st Vogli), Fabbri, Titone (27’ st Rimondi), Bonvicini (foto), Bonacorsi. All.: Di Ruocco. Arbitro: Ravaglia di Bologna. Reti: 11’ st Sona (V), 37’ st Galanti (V). Note: ammoniti: Alpi (V), Sona (V), Bonacorsi (C). SI CHIUDE con una sconfitta l’andata della Centese, superata 2-0 dalla Valsanterno al termine di una gara giocata a ritmi alti e con grande intensità. Sport.quotidiano.net
