Promozione Il Pietrasanta si prende i tre punti Ma quanta sofferenza nel finale

Il Pietrasanta batte il San Piero a Sieve 3-2 in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. La squadra di casa è passata in vantaggio, ma nel finale ha rischiato di perdere punti. La vittoria è arrivata comunque, anche se con qualche brivido. I tifosi hanno vissuto una partita intensa, tra emozioni e sofferenza.

pietrasanta 3 san piero a sieve 2 PIETRASANTA: Gega, F. Fioretti, Della Pina, Granaiola, V. Bartoli, Laucci, Szabo, Isola, A. Remedi, N. Conti (66’ Sessa), G. Mancini (70’ A. Petrucci). (A disposizione: Pucciarelli, Ferrari, Chiti, Moriconi, N. Sodini, Mansili, G. Ceciarini). All. Leonardo Tocchini. SAN PIERO A SIEVE: Becchi, Galeotti, Iaquinandi (70’ Tortelli), Pozzi, Bencini (72’ Maenza), Frilli (50’ Martini), Angiolini, Barzagli (63’ Fedele), Maio, Susini, N. Cassai. (A disposizione: Romei, S. Cassai, Bonifazi, Baluganti, Ciari). All. Cristiano Signorini. Arbitro: Francesco Menchini di Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Pietrasanta si prende i tre punti. Ma quanta sofferenza nel finale Approfondimenti su Pietrasanta San Piero A Sieve Il Settebello piega la Georgia, ma quanta sofferenza Il Settebello supera la Georgia 16-14 nella prima partita della fase a eliminazione diretta dell'Europeo a Belgrado. Fiorentina, tre punti e un po' di respiro: 2-1 alla Dinamo Kiev, ma quanta fatica La Fiorentina conquista tre punti preziosi in Conference League battendo 2-1 la Dinamo Kiev, regalando un sorriso ai suoi tifosi dopo una partita intensa e difficile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pietrasanta San Piero A Sieve Argomenti discussi: Promozione, il Ponte ferma il Pietrasanta: decisivo capitan Rosati; Promozione A. Pari interno per la Ponte Buggianese: finisce 2 a 2 contro il Pietrasanta; Ha giocato una volta in Nazionale, ora firma per il Chievo in D; Promozione A. Un giovane centrocampista per il Pietrasanta. Promozione, il Ponte ferma il Pietrasanta: decisivo capitan RosatiIl Ponte Buggianese riprende due volte il Pietrasanta e porta a casa il settimo risultato utile consecutivo al Pertini Di Gianmarco Gabadoni Finisce 2-2 al Pertini il match della 19esima gionata di Pr ... pistoiasport.com Promozione. Il Pietrasanta si rilancia in chiave secondo posto. Forte imbattuto con Santini ma troppi pariIn Promozione quella appena passata è stata la domenica del grande ritorno in auge in chiave lotta al secondo ... msn.com IN PROMOZIONE TOSCANA (GIRONE A) IL PIETRASANTA HA INGAGGIATO ALBERTO PETRUCCI, CLASSE 2005 DALLA MONTAGNA PISTOIESE CON CUI NELLA PRIMA METÀ DI STAGIONE HA SEGNATO 5 RETI NEL GIRONE B DI PRIMA CATEG - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.