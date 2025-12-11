Fiorentina tre punti e un po' di respiro | 2-1 alla Dinamo Kiev ma quanta fatica
La Fiorentina conquista tre punti preziosi in Conference League battendo 2-1 la Dinamo Kiev, regalando un sorriso ai suoi tifosi dopo una partita intensa e difficile. La vittoria, ottenuta con fatica, rappresenta un sospiro di sollievo per la squadra, che ora guarda con ottimismo alle prossime sfide.
La Fiorentina ritrova finalmente un sorriso, seppur tirato, battendo 2-1 la Dinamo Kiev in Conference League al termine di una serata più sofferta del previsto. Una vittoria che interrompe il doppio ko europeo contro Mainz e AEK Atene, frena l’emorragia di risultati e soprattutto regala un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
