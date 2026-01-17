Il Settebello piega la Georgia ma quanta sofferenza
Il Settebello supera la Georgia 16-14 nella prima partita della fase a eliminazione diretta dell'Europeo a Belgrado. Gli azzurri mostrano segnali di crescita, nonostante alcune difficoltà difensive. Coach Campagna sottolinea come queste sfide siano fondamentali per il progresso della squadra, che ora punta a consolidare il cammino in un torneo ancora lungo e impegnativo.
Quattro su quattro, ma stavolta è sofferenza vera. All'Europeo di Belgrado, nel primo impegno della seconda fase, il Settebello piega la Georgia 16-14: contro la Grecia (lunedì) e la Croazia (mercoledì) bisognerà fare molto di più per acciuffare le semifinali. "Onore ai nostri avversari che ci hanno impensierito, hanno giocato molto bene mentre noi abbiamo commesso un po' di errori. Ma sono queste le partite che possono farci crescere, non le goleade", sottolinea Sandro Campagna. Il ct parte con De Michelis tra i pali e lascia Antonucci a riposo, per due tempi è un inatteso botta e risposta prima di un episodio chiave: quando le squadre stanno già consumando l'intervallo lungo, gli arbitri pescano al Var un pugno di Shushiashvili a Iocchi Gratta, decretano l'espulsione per gioco violento e gli azzurri godono di 4' di superiorità numerica raggiungendo il massimo vantaggio sul 14-8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: LIVE Italia-Georgia 7-6, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: match equilibrato per il Settebello
Leggi anche: LIVE Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: altro match di rodaggio per il Settebello
Il Settebello piega la Georgia, ma quanta sofferenza - Campagna: "Ma sono queste le partite che ci fanno crescere". gazzetta.it
Pallanuoto, l’Italia piega una coriacea Georgia e resta a punteggio pieno agli Europei - Missione compiuta per il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l'Italia, inizia la ... oasport.it
Europei di Belgrado, il Settebello cresce: difesa di ferro e... Romania annientata 20 a 6! - All'Europeo di Belgrado, nel terzo impegno della prima fase, un'altra vittoria netta per gli azzurri che ora guardano al girone successivo al via sabato. msn.com
«Sembra che la fiducia che avevo in Stella sia stata un errore. » Eduardo si ritrova a fare i conti con questa amara verità. Nell’episodio di Un Posto al Sole che andrà in onda il 22 dicembre 2025, il suo rapporto con Stella prende una piega inaspettata: si rende - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.