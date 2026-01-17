il settebello piega la georgia ma quanta sofferenza

Il Settebello supera la Georgia 16-14 nella prima partita della fase a eliminazione diretta dell'Europeo a Belgrado. Gli azzurri mostrano segnali di crescita, nonostante alcune difficoltà difensive. Coach Campagna sottolinea come queste sfide siano fondamentali per il progresso della squadra, che ora punta a consolidare il cammino in un torneo ancora lungo e impegnativo.

Quattro su quattro, ma stavolta è sofferenza vera. All'Europeo di Belgrado, nel primo impegno della seconda fase, il Settebello piega la Georgia 16-14: contro la Grecia (lunedì) e la Croazia (mercoledì) bisognerà fare molto di più per acciuffare le semifinali. "Onore ai nostri avversari che ci hanno impensierito, hanno giocato molto bene mentre noi abbiamo commesso un po' di errori. Ma sono queste le partite che possono farci crescere, non le goleade", sottolinea Sandro Campagna. Il ct parte con De Michelis tra i pali e lascia Antonucci a riposo, per due tempi è un inatteso botta e risposta prima di un episodio chiave: quando le squadre stanno già consumando l'intervallo lungo, gli arbitri pescano al Var un pugno di Shushiashvili a Iocchi Gratta, decretano l'espulsione per gioco violento e gli azzurri godono di 4' di superiorità numerica raggiungendo il massimo vantaggio sul 14-8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

