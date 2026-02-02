Promozione Acquaviva tris fatale nel primo tempo
Nel primo tempo, l’Acquaviva subisce un tris e perde nettamente contro l’Audax Rufina. La squadra ospite domina in campo e segna tre gol, lasciando pochi spazi agli avversari. La partita si mette subito in salita per l’Acquaviva, che fatica a reagire e si vede già in svantaggio alla fine del primo tempo.
AUDAX RUFINA 3 ACQUAVIVA 0 AUDAX RUFINA: Moretti, Marconi, Chiariello, Grazzini, Gurioli, Rachidi, Travaglini, Ceramelli, Fioravanti, Bachi. A disposizione: Pecorai, Sequi, D’Esposito, Benettini, Riccioni, Falcini, Di Vico, Candelori, Razzauti. All.: Francini. ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Incenzo, Rihani, (60’ D’Antonio), Laudani, Leonardi, Bianchi (65’ Crisci), Borgheresi (78’ Mastrogiacomo), Rampelli (46’ Parricchi), Ferretti, Doka, BiscaroParrini (46’ Cappelli) A disposizione Landi, Asfandiyarova, Rubbioli, Bidini. All.: Giusti. Marcatori: 12’ e 32’ Ceramelli, 43’ Rachidi. RUFINA - Subisce il tris l’Acquaviva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
