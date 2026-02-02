Promozione Acquaviva tris fatale nel primo tempo

Nel primo tempo, l’Acquaviva subisce un tris e perde nettamente contro l’Audax Rufina. La squadra ospite domina in campo e segna tre gol, lasciando pochi spazi agli avversari. La partita si mette subito in salita per l’Acquaviva, che fatica a reagire e si vede già in svantaggio alla fine del primo tempo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.