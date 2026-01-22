Gol fatale nel recupero del primo tempo Fcr non basta Guiebre Sorpasso del Massa
Nel match tra Massa Lombarda e FCR Forlì, il risultato si è deciso nel recupero del primo tempo con un gol decisivo. La squadra locale ha ottenuto il vantaggio, ma il FCR Forlì, con una prestazione senza sufficienza da parte di Guiebre, non è riuscito a mantenere il pareggio. Il Massa ha così operato lo sorpasso, portandosi sul 2-1 e consolidando la propria posizione in classifica.
Massa Lombarda 2 FCR Forlì 1 MASSA LOMBARDA: Billi, Braccioli, Morara, Gadda, Massueme, Cortesi, Gramellini (50’ st Rambelli), Diallo, Colli (33’ pt Fogli), El Bouhali (32’ st Savelli), Badiali (37’ st Simone). A disp. Calonaci, Brescia, Barlotti, Giannuzzo, Senese. All. Giovannini (Bamonte squalificato). FCR FORLÌ: Carroli, Bergamaschi, Lambertini, Magnani (30’ st Mantovani), Garavini (37’ st Parlanti), Casadei, Salomone (30’ st Farabegoli), Raggi, Guiebre, Eleonori, Sango. A disp. Alpi, Medri, Pascucci, Franchini, Ferrari, Delvecchio. All. Mordini. Arbitro: Rossetti di Parma. Reti: 4’ pt Colli, 44’ pt Guiebre, 49’ pt rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
