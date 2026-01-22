Gol fatale nel recupero del primo tempo Fcr non basta Guiebre Sorpasso del Massa

Da sport.quotidiano.net 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Massa Lombarda e FCR Forlì, il risultato si è deciso nel recupero del primo tempo con un gol decisivo. La squadra locale ha ottenuto il vantaggio, ma il FCR Forlì, con una prestazione senza sufficienza da parte di Guiebre, non è riuscito a mantenere il pareggio. Il Massa ha così operato lo sorpasso, portandosi sul 2-1 e consolidando la propria posizione in classifica.

Massa Lombarda 2 FCR Forlì 1 MASSA LOMBARDA: Billi, Braccioli, Morara, Gadda, Massueme, Cortesi, Gramellini (50’ st Rambelli), Diallo, Colli (33’ pt Fogli), El Bouhali (32’ st Savelli), Badiali (37’ st Simone). A disp. Calonaci, Brescia, Barlotti, Giannuzzo, Senese. All. Giovannini (Bamonte squalificato). FCR FORLÌ: Carroli, Bergamaschi, Lambertini, Magnani (30’ st Mantovani), Garavini (37’ st Parlanti), Casadei, Salomone (30’ st Farabegoli), Raggi, Guiebre, Eleonori, Sango. A disp. Alpi, Medri, Pascucci, Franchini, Ferrari, Delvecchio. All. Mordini. Arbitro: Rossetti di Parma. Reti: 4’ pt Colli, 44’ pt Guiebre, 49’ pt rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

gol fatale nel recupero del primo tempo fcr non basta guiebre sorpasso del massa

© Sport.quotidiano.net - Gol fatale nel recupero del primo tempo. Fcr, non basta Guiebre. Sorpasso del Massa

Leggi anche: Gol annullato David: il VAR sbaglia a tracciare la linea del fuorigioco? Tifosi infuriati, cosa è successo nel primo tempo di Juve Udinese

Leggi anche: Juve Sporting 1-1 LIVE: bianconeri a un passo dal gol del sorpasso, Conceicao sfiora il gol!

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Ascoli, un ko che brucia. La Juve Ng si impone con Guerra tra le polemiche: al Picchio mancano un rigore e un gol annullato nel recupero; Spezia, fatale la solita sterilità. Schiaffo del Palermo a freddo, i liguri restano a mani vuote; Primavera, Frosinone-Hellas Verona 3-3. Fatale ancora una volta il recupero; A Rolo è già finita l’era Tedeschi-La Rosa.

Video Pisa Verona (0-0)/ Gol e highlights: Frese sfiora il colpaccio nel recupero! (Serie A, 18 ottobre 2025)All’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani finisce con un pareggio senza reti per 0 a 0 la sfida di coda tra Pisa ed Hellas Verona. Nel primo tempo i gialloblu tentano immediatamente di imporre il ... ilsussidiario.net

Video Cesena Atalanta Primavera (3-3)/ Gol e highlights: pareggia Wade nel recupero! (22 novembre 2025)Video Cesena Atalanta Primavera (risultato finale 3-3) gol e highlights della gara valida per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1 2025/2026. VIDEO CESENA ATALANTA PRIMAVERA, GOL E ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.