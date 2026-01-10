Sviluppo urbano consumo di suolo e agricoltura presentazione degli esiti del progetto ‘Exurbia’

Giovedì 15 gennaio alle 16:00, presso la sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, si terrà l’incontro pubblico dedicato alla presentazione dei risultati del progetto ‘Exurbia’. L’evento approfondirà le tematiche dello sviluppo urbano, del consumo di suolo e dell’agricoltura, offrendo una panoramica sulla relazione tra aree urbane e rurali attraverso una prospettiva socio-economica. Un’occasione per conoscere gli esiti di uno studio che analizza gli equilibri territoriali e le sfide

Giovedì 15 gennaio, alle ore 16:00, la sala Lignea della Biblioteca Malatestiana ospiterà l'incontro pubblico dedicato alla presentazione dei risultati del progetto 'Exurbia', dal titolo 'L'interfaccia urbano-rurale: una prospettiva socio-economica'. Nel corso del pomeriggio saranno approfonditi.

