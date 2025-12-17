Fiorello chiama Corona e spunta il figlio Thiago | Mi ha detto che vuole fare il provino per il Grande Fratello VIP

Un episodio sorprendente scuote l’atmosfera dello show: Fiorello in diretta chiama Corona, e tra battute e rivelazioni spunta il desiderio di Thiago di entrare nel mondo dello spettacolo, con un provino per il Grande Fratello VIP. Tra ironia e curiosità, il pubblico assiste a un momento inaspettato che coinvolge anche il caso Signorini, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Fiorello video chiama Fabrizio Corona in diretta e parte la battuta sul figlio Thiago e il caso Signorini: "Sai che cosa mi ha chiesto? Papà voglio fare il provino del Grande Fratello VIP". Poi il conduttore di Falsissimo promette: "La cosa che ho lanciato non finisce qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

