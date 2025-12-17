Fiorello chiama Corona e spunta il figlio Thiago | Mi ha detto che vuole fare il provino per il Grande Fratello VIP
Un episodio sorprendente scuote l’atmosfera dello show: Fiorello in diretta chiama Corona, e tra battute e rivelazioni spunta il desiderio di Thiago di entrare nel mondo dello spettacolo, con un provino per il Grande Fratello VIP. Tra ironia e curiosità, il pubblico assiste a un momento inaspettato che coinvolge anche il caso Signorini, lasciando tutti con il fiato sospeso.
Fiorello video chiama Fabrizio Corona in diretta e parte la battuta sul figlio Thiago e il caso Signorini: "Sai che cosa mi ha chiesto? Papà voglio fare il provino del Grande Fratello VIP". Poi il conduttore di Falsissimo promette: "La cosa che ho lanciato non finisce qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Incendio a Cornaredo, la vicina della famiglia deceduta: “Mi han detto chiama aiuto, mio figlio sta bruciando”
Leggi anche: La madre di un marinaio della Flotilla: “Mio figlio ha detto che Israele buttava acqua acida sull’equipaggio”
Fiorello chiama Corona e spunta il figlio Thiago: “Mi ha detto che vuole fare il provino per il Grande Fratello VIP” - Fiorello video chiama Fabrizio Corona in diretta e parte la battuta sul figlio Thiago e il caso Signorini: "Sai che cosa mi ha chiesto? fanpage.it
Fiorello telefona a Corona in diretta: “Fabrizio tu mi fai paura”. L’ex re dei paparazzi: “Mi chiama mezzo mondo ma io per te… L’unico vero, pulito e onesto in ... - L'ex re dei paparazzi, dopo lo scandalo sul "sistema Signorini", anticipa nuove rivelazioni durante la telefonata con Fiorello a La Pennicanza ... ilfattoquotidiano.it
Fiorello ironizza su Corona ilcapitale calcioscommesse corona fiorello rosariofiorello
Can Yaman chiama Fiorello- Babbo Natale: “Calcio In Italia tifo Roma!" Ai giovani: "Amo studiare, lo avrei fatto per tutta la vita" x.com
Can Yaman chiama Fiorello: "Amo studiare, avessi potuto avrei fatto quello tutta la vita” - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.