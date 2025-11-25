Caso Totti Procura chiede archiviazione per ex calciatore e Noemi Bocchi

E’ stata fissata per il 1° dicembre, davanti al Gup del tribunale di Roma, l’udienza legata alla vicenda giudiziaria che vede indagato Francesco Totti, la sua attuale compagna Noemi Bocchi e la tata accusata anche di falso. La Procura ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico dell’ ex capitano della Roma, accusato di aver lasciato sola la figlia di 7 anni per alcune ore in un pomeriggio di maggio 2023. L’ episodio è stato denunciato dall’ex moglie Ilary Blasi. La tata accusata di falso. La tata del palazzo, è sospettata di aver affermato falsamente di essere stata in casa quella pomeriggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

