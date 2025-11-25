Caso Totti Procura chiede archiviazione per ex calciatore e Noemi Bocchi
E’ stata fissata per il 1° dicembre, davanti al Gup del tribunale di Roma, l’udienza legata alla vicenda giudiziaria che vede indagato Francesco Totti, la sua attuale compagna Noemi Bocchi e la tata accusata anche di falso. La Procura ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico dell’ ex capitano della Roma, accusato di aver lasciato sola la figlia di 7 anni per alcune ore in un pomeriggio di maggio 2023. L’ episodio è stato denunciato dall’ex moglie Ilary Blasi. La tata accusata di falso. La tata del palazzo, è sospettata di aver affermato falsamente di essere stata in casa quella pomeriggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati dopo la segnalazione di Ilary: avrebbero lasciato soli i figli di 7, 9 e 11 anni per tre ore - facebook.com Vai su Facebook
Caso Totti, Procura chiede archiviazione per ex calciatore e Noemi Bocchi - E' stata fissata per il 1° dicembre, davanti al Gup del tribunale di Roma, l'udienza legata alla vicenda giudiziaria che vede indagato Francesco Totti, la sua ... Da lapresse.it
Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori: la Procura chiede di archiviare, Ilary Blasi si oppone - L'iscrizione legata alla denuncia dell'ex moglie, Ilary Blasi, in cui sostiene che l'ex capitano della Roma avrebbe lasciato sola la figlia per alcune ore durante una serata nel maggio 2023. Scrive msn.com
Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori, la Procura di Roma chiede l'archiviazione - La Procura di Roma chiede l'archiviazione del procedimento che vede Franesco Totti e Noemi Bocchi, indagati per l'ipotesi di abbandono di minori. Secondo msn.com