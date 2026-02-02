Questa mattina si è scoperto il primo caso di doping ai Giochi di Milano Cortina 2026. Rebecca Passler, l’atleta azzurra di 24 anni di Anterselva, è risultata positiva a un controllo antidoping. La notizia ha scosso il mondo dello sport italiano, che ora attende sviluppi sulla vicenda.

C’è il primo caso doping ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. E l’atleta protagonista è un’italiana: Rebecca Passler, 24enne di Anterselva. La biatleta è risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni. La sostanza per la quale l’altoatesina è stata pizzata è il letrozolo, un inibitore dell'aromatasi di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa. Comincia male l’Olimpiade in casa per l’Italia. Il caso doping colpisce tra l’altro una nipote d'arte. Lo zio di Rebecca è Johann Passler, vincitore di due bronzi olimpici (a Calgary ’88, primo azzurro sul podio a cinque cerchi nel biathlon) e quattro medaglie iridate (tra cui un doppio oro in staffetta). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Primo caso di doping a Milano Cortina: positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon

Approfondimenti su Milano Cortina

Giacomel ha adottato una strategia tattica ponderata per il biathlon, mentre Rebecca Passler ha deciso di non partecipare alla quinta tappa della Coppa del Mondo a Ruhpolding, in Germania.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Paris, che nonno. Tutti i jet azzurri volano veloci verso i Giochi; Leggenda Alcaraz. È il più giovane a vincere tutti gli slam; La Partita si aggiudica il primo posto nella sezione Narrativa al Premio Letterario Sportivo Internazionale Pietro Mennea; UCI, squalifica di tre anni per il 19enne azero Artyom Proskuryakov: positivo alla Metanfetamina.

L’ombra del doping si abbatte sul Tour, coinvolta la Ineos di Ganna. Cambia la 19esima tappa, il timore degli organizzatoriL’ombra del doping torna ad aleggiare sul Tour de France. Non si tratta di una positività ma di una situazione che potrebbe portare sicuramente a una ... Non poteva tacere a lungo Nick Kyrgios dopo la ... sport.virgilio.it

Filippo Magnini a Belve: Caso doping? Per Sinner trattamento di favore, ecco perché/ Io massacratoFilippo Magnini torna a parlare del caso doping a Belve e tira in ballo Jannik Sinner: Per lui trattamento di favore, ecco perché Tra i tanti argomenti trattati durante la sua intervista a Belve, ... ilsussidiario.net

Le Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico internazionale (CIO) assegnò le Olimpiadi proprio all’Italia facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com