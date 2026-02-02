Primo caso di doping a Milano Cortina | l’azzurra Rebecca Passler positiva al letrozolo

La prima atleta italiana a Milano Cortina si trova al centro di uno scandalo doping. Rebecca Passler, la biatleta azzurra, è risultata positiva al letrozolo durante un controllo fuori competizione. La notizia corre veloce e mette in discussione l’intera squadra italiana in vista delle Olimpiadi.

L'azzurra del biathlon è risultata positiva al letrozolo in un controllo antidoping out of competition. La sostanza, un inibitore dell'aromatasi, è utilizzata in ambito medico ma può ridurre i livelli di estrogeni. La sospensione è imminente. Arriva il primo caso di doping a Milano Cortina. L'atleta azzurra del biathlon Rebecca Passler è risultata positiva al letrozolo a seguito di un controllo antidoping out of competition. La notizia, appresa dall'ANSA, riferisce che la biatleta sarà sospesa.

