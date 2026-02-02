Doping positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon Primo caso a Milano-Cortina | Letrozolo che cos' è e perché è vietato

La biathleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva al doping durante i controlli a Milano-Cortina. La sostanza trovata è il letrozolo, un farmaco usato contro il tumore, che è vietato dalle regole sportive. È il primo caso di doping in questa edizione delle Olimpiadi invernali. La Passler rischia ora squalifiche e conseguenze serie. La notizia ha sorpreso il mondo dello sport italiano, che si confronta con un caso che richiama anche la vicenda di Sara Errani, coinvolta nello stesso tipo di sostanza.

Inizia nel peggior modo possibile l’Olimpiade di Milano Cortina dell’Italia: in un controllo fuori competizione la biatleta altoatesina Rebecca Passler è stata trovata positiva al letrozolo, lo stesso farmaco antitumorale che in passato mise nei guai la tennista Sara Errani. Principio attivo molto specifico prescritto esclusivamente nel trattamento di donne in postmenopausa con tumore al seno iniziale positivo ai recettori ormonali, il letrozolo è incluso nella categoria S4 del Codice Antidoping che include i Modulatori ormonali e metabolici. Utilizzare il letrozolo per doparsi viste le sue modeste potenzialità anabolizzanti ha poco senso, le (rare) positività in archivio sono spesso dovute a contaminazioni o incauta assunzione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Doping, positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano-Cortina | Letrozolo, che cos'è e perché è vietato Approfondimenti su Rebecca Passler Doping, positiva l’azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano-Cortina Questa mattina è arrivata una notizia che scuote il mondo dello sport italiano. Milano-Cortina 2026, primo caso di doping: la biatleta azzurra Rebecca Passler positiva al letrozolo I Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 iniziano con una brutta notizia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rebecca Passler Argomenti discussi: Olimpiadi, primo caso di doping: positiva Rebecca Passler di Rasun; Olimpiadi Milano Cortina 2026, primo caso di doping riguarda l'Italia; I genitori scrivono al prefetto: L’apertura dei Giochi è una festa, non chiudete le nostre scuole; Marcell Jacobs: Ora mi diverto, obiettivo 2028 e anche oltre. Milano Cortina, c'è il primo caso di doping. L'azzurra Passler positiva a un controlloL'atleta del biathlon positiva a un controllo fuori competizione. Sarà sospesa. Trovate tracce di letrozolo, sostanza che può ridurre il livello di estrogeni ... msn.com Milano-Cortina, ecco il primo caso di doping: positiva l'azzurra PasslerROMA - Scoppia il primo caso di doping alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, al via venerdì 6 febbraio. L'azzurra del biathlon Rebecca Passler, classe 2001, è stata trovata positiva al letrozolo ... corrieredellosport.it MILANO CORTINA | Primo caso di doping: è l'azzurra del biathlon Rebecca Passler che è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. L'azzurra - apprende l'ANSA - sarà sospesa. #ANSA - facebook.com facebook Rebecca Passler positiva ad un controllo anti-doping: comincia male l’Olimpiade dell’Italia - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.